На Полтавщині сьогодні очікують грози та сильний вітер

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 96

Уночі та вранці 23 липня на Полтавщині прогнозують грози. Про це повідомив обласний центр з гідрометеорології. Через негоду оголошено I рівень небезпеки (жовтий).