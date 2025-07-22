На Полтавщині сьогодні очікують грози та сильний вітер

Уночі та вранці 23 липня на Полтавщині прогнозують грози. Про це повідомив обласний центр з гідрометеорології. Через негоду оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
Упродовж доби буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці — помірний дощ і гроза, вдень місцями — короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, вночі 3–8 м/с, удень — 7–12 м/с, подекуди пориви до 15–20 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься від 15 до 20°С, удень — 24–29°С.
Жителів просять бути уважними та стежити за повідомленнями про погіршення погодних умов.
Нагадаємо, що вчора у Кременчуці також була гроза.
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