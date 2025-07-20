В понеділок у Кременчуці та на Полтавщині очікуються грози — синоптики

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В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Завтра, 21 липня, у Кременчуці та на Полтавщині упродовж дня очікується погіршення погодних умов — синоптики прогнозують грози, місцями шквали. Такі дані надають у Полтавському обласному гідрометцентрі.

У зв’язку із цим в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Під час сильних поривів вітру громадян закликають бути обережними: не перебувати під деревами, триматися подалі від рекламних конструкцій та ліній електропередач.