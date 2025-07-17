Депутати не погодили зміну умов кредитного договору для КП «Муніципальна варта» на 2 млн грн для купівлі автівок

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На засідання депутатської комісії, яка розглядала проєкт рішення, не прийшли ані директор комунального підприємства, ані його представник

Учора, 16 липня, на засідання депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів не розглянули проєкт рішення щодо внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 14 березня 2025 року «Про надання КП „Муніципальна варта“ згоди на отримання кредиту у формі невідновлюваної кредитної лінії». Причиною стало те, що на засідання депутатської комісії не прийшли ані директор комунального підприємства, ані його представник.

Голова комісії Олександр Плескун заявив, що через це не буде виносити це питання на розгляд, та зауважив, що комунальному підприємству нещодавно купляли нові автівки.

— Це питання все одно піде на сесію. Нехай директор там доповість про стан свого автопарку та навіщо йому купляти нові автомобілі, — зауважив він.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення, Кременчуцька міська рада ще 14 березня 2025 року надала дозвіл КП «Муніципальна варта» на отримання кредиту для придбання транспортних засобів. Кредитування проводиться у рамках кредитного продукту «Доступні кредити 5-7-9%», з наступними умовами кредитування:

розмір кредитування — не більше 2 млн грн;

строк — не більше 36 місяців;

розмір авансового платежу — не менше 20% вартості кредитування;

компенсаційна відсоткова ставка — 7% річних;

базова відсоткова ставка — Індекс UIRD (3 міс.) + 5 п. п., але не менше 5% річних та не більше 23% річних;

комісія за надання кредиту — не більше 2% від ліміту кредитної лінії.

У зв’язку з приведенням у відповідність до нормативних документів Кабміну та уточненням умов кредитного договору, у КП «Муніципальна варта» з АТ «Укрексімбанк» виникла потреба внести зміни до рішення Кременчуцької міської ради в частині визначення процентної ставки за кредитом, а саме: замість слів «базова відсоткова ставка — Індекс UIRD (3 міс.) + 5 п. п., але не менше 5% річних та не більше 23% річних» читати «базова процентна ставка — Індекс UIRD (3 міс.) + 6 п.п., але не менше 6% річних та не більше 23% річних».

Тобто, мінімум базової процентної ставки річних за умовами кредитного договору підвищується на 1% — з 5% до 6% (+Індекс UIRD).

Нагадаємо, у Кременчуці придбають 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.

25 червня виконком оприлюднив протокол про намір укласти угоду з постачальником авто. На тендер на закупівлю чотирьох автомобілів Suzuki моделі S-Cross подалась лише одна компанія — ТОВ «Авто Крок». Вона запропонувала за машини 4 млн 214 тисяч гривень, що на 6 тисяч гривень менше від очікуваної вартості замовника.