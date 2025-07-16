У Кременчуцькому районі спорудили перший в області кенотаф воїну

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 199

У Піщанській громаді звели перший в області кенотаф — символічну могилу, присвячену загиблому військовому, тіло якого не вдалося знайти. Церемонія відбулась на честь солдата Олександра Іванова, який зник безвісти торік 19 січня під час штурму українських позицій під Авдіївкою. Про це повідомили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Рішенням суду від 17 квітня 2025 року його було офіційно визнано загиблим. Як зазначили у ОТЦК та СП, кенотаф встановили відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1373 від 22 листопада 2024 року, яка регулює порядок розміщення таких символічних могил.

— Біля кенотафу провели загальний мітинг на честь загиблого, церковний ритуал (молитву) та урочисте підняття прапору, як символу волі та свободи за які загинув солдат Іванов Олександр. Салютна команда Кременчуцького РТЦК та СП салютувала трьома залпами на честь загиблого, — йдеться у повідомленні.