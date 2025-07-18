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Кременчуччина вшанувала пам'ять військового Олександра Іванова, якого суд визнав загиблим на Донеччині

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 237

Салютна команда Кременчуцького РТЦК та СП салютувала трьома залпами на честь загиблого

15 липня на кладовищі села Піщане Кременчуцького району вшанували пам’ять військового Олександра Іванова, якого суд визнав загиблим на російсько-українській війні. Піщанська громада взяла участь у відкритті кенотафу (символічна могила, у якій нема тіла) солдату Олександру Іванову.

Символічна могила, яку встановили на честь загиблого воїна, тіло якого не було знайдено, призначена для вшанування пам’яті того, хто віддав найцінніше заради майбутнього української нації — своє життя. Біля кенотафу провели загальний мітинг на честь загиблого, церковний ритуал (молитву) та урочисте підняття прапору, як символу волі та свободи за які загинув солдат Іванов Олександр. Салютна команда Кременчуцького РТЦК та СП салютувала трьома залпами на честь загиблого.

У Кременчуцькому районі спорудили перший в області кенотаф воїну

Олександр Олександрович Іванов народився 21 жовтня 1975 року в селі Піщане Кременчуцького району. У 2014 році був призваний на службу до лав Збройних Сил України, проходив службу стрільцем у військовій частині А3021, демобілізований у 2015 році. З початком повномасштабного вторгнення знову став до строю — служив стрільцем-санітаром механізованого відділення 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

19 січня 2024 року під час стрілецького бою в районі Авдіївки Покровського району Донецької області зник безвісти солдат Іванов Олександр Олександрович. У 2025 році судом встановлено факт його загибелі саме цього дня.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює співчуття рідним та близьким полеглого захисника України. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Піщане суд
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