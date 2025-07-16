У Кременчуці організовують творчу зустріч із письменником Олегом Гаврішем

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Олег Гавриш — автор книги «Казки баби Гавришихи», яка стала переможцем у номінації для підлітків і лауреатом Львівського книжкового форуму 2020

У суботу, 19 липня, у конференц-залі Кременчуцької міської бібліотеки відбудеться зустріч з українським автором, лауреатом державної премії імені Миколи Гоголя та літературної премії міста Дніпро Олегом Гавришем. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Олег Гавриш — автор книги «Казки баби Гавришихи», яка стала переможцем у номінації для підлітків і лауреатом Львівського книжкового форуму 2020. Творча зустріч розпочнеться о 15.00. за адресою: вул. Європейська, 66/13.

Нагадаємо, 10 липня у Кременчуці презентували книгу «Жити попри все» — розповіді жінок про війну.