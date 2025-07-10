У Кременчуці презентували книгу «Жити попри все» — розповіді жінок про війну

Сьогодні, 10 липня, у конференц-залі Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація книги «Жити попри все». Це розповіді жінок, які стикнулися з неймовірними викликами війни, пережили страшні втрати, полон, насильство, але не втратили гідності, сили духу і бажання жити далі. Їхні історії — це приклади мужності, відвертості і пошуку внутрішньої опори.
Це видання створено не лише для збереження пам’яті. Воно для тих, хто сьогодні у складні моменти життя потребує слів підтримки.
Книга «Жити попри все» — це своєрідний документ, який зібрав 11 історій жінок, які отримали травматичний досвід, пов’язаний з війною з 2014 по 2022 роки. Жінки, різні за віко, з різних куточків України, писали історії власноруч, вкладаючи в них все, що довелося пережити.
На презентації були присутні дві авторки цієї книги, пані Сталіна Чубенко і пані Марина Супрун.
Марині Супрун 19 років. Вона перебувала у селі Ягідне під час окупації. Про жахіття, які прийшлося пережити, поки разом з мамою, сестрою та десятками інших мешканців села перебували у підвалі школи, дівчина розповіла присутнім на презентації.
Дівчина відверто розповідала про дії окупантів, про полон, про психологічний тиск, про те, як примушували вивчати російський гімн, й лише після цього дозволяли сходити додому за ліками або чимось необхідним.
Не впасти духом допомогали рідні й друзі, які весь час підтримували й вірили в те, що все скінчиться добре.
Присутні задавали дівчині питання щодо психологічної підтримки й допомоги після звільнення, щодо тригерів, а також розслідування злочинів, які коїли росіяни.
Ще одна авторка книги Сталіна Чубенко — мати загиблого від тортур «днрівців» неповнолітнього футболіста, активіста Степана Чубенка.
Про те, що його розстріляли, дізналася лише у середині серпня.Їй довго не віддавали тіло сина.Поховали хлопця 8 листопада 2014 року.
Український суд встановив, що учасники незаконного збройного формування Вадим Погодін, Максим Сухомлінов та Юрій Москальов пов’язали Степана, катували, а потім розстріляли.Трьом бойовикам заочно присудили довічне ув’язнення.
Про те, що переживала пані Сталіна поки шукала сина, вона й розповіла в книзі.На презентації буа присутня членкиня правління громадської організації «Нумо, сестри!», що об'єднує жінок, постраждалих від тортур, СНПК та інших наслідків війни, Оксана Гриниченко. Вона подякувала пані Марині й пані Сталіні за відверті розповіді, а також підкреслила важливість таких проєктів:
Книга створена за ініціативи громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», яка з 2014 року документує грубі порушення прав людини, норми міжнародного гуманітарного права, пов’язані з війною, такі як полон, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.