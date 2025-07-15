На фінансування КП «Спецсервіс-Кременчук» потрібно додатково понад 88 тисяч гривень: куди підуть гроші

Частину коштів спрямують на виготовлення проєктно-кошторисної документації, ще частину — на виплати муніципальної надбавки працівникам
На фінансування комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» потрібно додатково понад 88 тисяч гривень. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради.
Частину цих коштів спрямують на муніципальні доплати працівникам:
Ще 22 тис. 141 грн «Спецсервіс-Кременчук» планує спрямувати на виготовлення проєктно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського наглядів.
Таким чином обсяг фінансування КП «Спецсервіс-Кременчук» у 2025 році зросте на 88 тис. 753 грн.
Нагадаємо, минулого місяця «Спецсервіс» спрямував майже 40 тис. грн на облаштування утилізатора органічних відходів: кошти перерозподілили за рахунок зменшення кількості придбаних вольєрів.
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