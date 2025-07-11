«Кременчукводоканал» ремонтує аварійну ділянку водогону на Автокразівському бульварі сучасним методом

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 165

КП «Кременчукводоканал» постійно проводить заміну найбільш аварійних ділянок мереж міського водогону. Щоб мінімізувати втручання в міську інфраструктуру, під час виконання таких робіт, комунальне підприємство перейшло на використання передової сучасної технології — метода санації, коли відновлення старих труб проводиться шляхом їх заміни без повного розкопування та демонтажу (труба в трубу). Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Завдяки використанню цього метода збільшується термін служби трубопроводів, підвищується їх надійність та знижуються витрати на експлуатацію.

Наразі КП «Кременчукводоканал» виконує таким методом ремонт аварійної ділянки мережі на бульварі Автокразівському. Старий металевий трубопровід діаметром 225 мм замінюють на новий, виготовлений із сучасних матеріалів, загальною протяжністю 350 метрів.

Як зазначається у повідомлення, нові труби більш міцні, витримують значні фізичні навантаження та не піддаються корозії.

Нагадаємо, у травні ми писали, що «Кременчукводоканал» отримає майже 2 млн грн зі Стабфонду — гроші підуть на придбання 7 автомобілів.

А на початку року «Кременчукводоканал» замовляв новий самоскид за майже 5 млн грн.