Хокейний клуб «Кременчук» дізнався суперників у Континентальному кубку: стартує в Румунії

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 70

Чемпіон України гратиме у групі B проти команд із Румунії, Угорщини та Сербії

Стало відомо, з ким зіграє кременчуцький хокейний клуб у новому розіграші Континентального кубка — другого за престижністю єврокубкового турніру. Команда Андрія Срюбка почне виступи з першого раунду в групі B, матчі якої пройдуть 17–19 жовтня в місті Георгені (Румунія).

Георгені — місто на сході Трансільванії, розташоване в гірській долині на висоті понад 800 метрів над рівнем моря. Арена там розрахована на 20 тисяч глядачів.

Суперниками ХК «Кременчук» у групі B будуть:

«Георгені» (Румунія) — господарі туру,

«Академія Будапешта» (Угорщина),

«Црвена Звезда» (Сербія).

До наступного раунду вийде лише переможець групи.

Якщо кременчуківці здобудуть перше місце, у листопаді вони гратимуть у групі D другого раунду, де вже чекають:

«Катовіце» (Польща),

«Хернінг» (Данія),

«Ноттінгем Пантерз» (Велика Британія).

У суперфіналі (15–18 січня) зіграють по дві найкращі команди з груп C та D.

Цьогоріч у Континентальному кубку візьме участь лише 14 команд — найменше за останні роки.

Нагадаємо, у квітні хокейний клуб «Кременчук» у фінальній серії плей-оф зміг перемогти команду «Київ Кепіталз» і вдруге виборов титул чемпіона України. У червні Кубок федерації хокею, який виборола команда «Кременчук», передали до Полтавського краєзнавчого музею.