Хокейний клуб «Кременчук» дізнався суперників у Континентальному кубку: стартує в Румунії

Стало відомо, з ким зіграє кременчуцький хокейний клуб у новому розіграші Континентального кубка — другого за престижністю єврокубкового турніру. Команда Андрія Срюбка почне виступи з першого раунду в групі B, матчі якої пройдуть 17–19 жовтня в місті Георгені (Румунія).
До наступного раунду вийде лише переможець групи.
Якщо кременчуківці здобудуть перше місце, у листопаді вони гратимуть у групі D другого раунду, де вже чекають:
У суперфіналі (15–18 січня) зіграють по дві найкращі команди з груп C та D.
Цьогоріч у Континентальному кубку візьме участь лише 14 команд — найменше за останні роки.
Нагадаємо, у квітні хокейний клуб «Кременчук» у фінальній серії плей-оф зміг перемогти команду «Київ Кепіталз» і вдруге виборов титул чемпіона України. У червні Кубок федерації хокею, який виборола команда «Кременчук», передали до Полтавського краєзнавчого музею.
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