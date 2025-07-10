У тролейбусах Кременчука вже лунає оголошення про хвилину мовчання, але не в усіх

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 118

Під час засідання виконкому 10 липня віцемера Володимира Пелипенка запитали про впровадження оголошення про хвилину мовчання у громадському транспорті. Він переадресував питання начальнику управління транспорту Руслану Івашині.

Івашина пояснив, що комунальне підприємство вже виконує доручення мера: у частині тролейбусів система сповіщення про хвилину мовчання працює, над рештою — ще працюють.

— Затримка виникла через технічні причини. Довелося звертатися до виробника обладнання, щоб усунути проблеми, — зазначив Руслан Івашина.

Крім того, посадовця запитали, чи не затягнеться оновлення озвучування в разі перейменування зупинок. Івашина пояснив, що все залежить від роботи GPS-навігації: тролейбус має проїхати потрібну точку, аби закріпити оновлену назву. Якщо змін небагато — все оновлять швидко.

Нагадаємо, що з 24 лютого цього року, щодня, о 9.00, у Кременчуці під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупиняють рух машин на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала.