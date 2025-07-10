Брати Говоруни з «Авангарда» отримали звання майстрів спорту України

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Кременчуцькі велосипедисти виступлять на чемпіонатах Європи та світу

Вихованці кременчуцької КМ КДЮСШ «Авангард» Микола та Богдан Говоруни отримали спортивне звання «Майстер спорту України», повідомила пресслужба мерії Кременчука.

Звання надали за підсумками виступів на Чемпіонаті України з велосипедного спорту в олімпійських видах програм. Спортсмени здобули призові місця, виконали всі нормативи й увійшли до складу національної збірної.

Попереду в братів Говорунів — участь у Чемпіонаті Європи у Франції та Чемпіонаті Світу, який цього року пройде в Руанді.