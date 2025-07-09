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Аудитори перевіряють закупівлю ШРБУ бітуму на понад 8 млн гривень

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 80

Аудитори вимагають від ШРБУ надати документи, які підтверджують обґрунтованість технічних характеристик предмета закупівлі та очікуваноюї вартості

Державна аудиторська служба України розпочала моніторинг закупівлі комунальним підприємством «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) 250 тонн бітуму. Ціна договору становить 8 млн 50 тисяч гривень (32 200 грн/т), у тому числі ПДВ — 1 млн 341 тис. 666,67 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Договір уклали 7 липня. Очікувана вартість від замовника складала 8 млн 361 тис. 875 гривень. Нафтопродукт мають доставляти до кінця поточного року.

Аудитори вимагають від ШРБУ надати документи, які підтверджують обґрунтованість технічних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості. Зокрема, йдеться про технічне завдання, комерційні пропозиції від потенційних постачальників, а також посилання на джерела, де проводився моніторинг цін.

Бітум постачатиме компанія-новачок ТОВ «Титан Трейд Оіл». За даними YouControl та Clarity Project, ТОВ зареєстрували торік у серпні. За цей час компанія отримала два держконтракти, усі — з ШРБУ. Їх загальна сума складає понад 18 мільйонів гривень. Засновником і керівником «Титан Трейд Оіл» вказаний Євгеній Сухенко. У аналітичних системах вказують, що Євгеній Сухенко очолює громадську організацію «Асоціація футболу Кременчука». Втім зв’язки підприємця і самого «Титан Трейд Оіл» ведуть до компаній, що пов’язані з Сергієм Ковніром (президент футбольного клубу «Кремінь») та Дмитром Чубичем. Обидва є кінцевими бенефіціарами компанії «Термінал-МК», яка постачає на український ринок бітум різних марок та мазут.

Нагадаємо, у червні депутати Кременчуцької міської ради розглянули зміни до Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі на 2025–2027 роки. Йдеться про перерозподіл видатків без збільшення загального фінансування.

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Автор: Телеграф Джерело фото: izofast.ua
Теги: ШРБУ
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