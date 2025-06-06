Комунальному підприємству Кременчука збільшать штат: яку зарплату отримуватиме його головний інженер

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У міській раді заявили, що два роки не можуть знайти фахівця з архітектури для роботи в комунальному підприємстві

У п’ятницю, 6 червня, на засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули земельні питання та питання архітектури, які виносяться на сесію міської ради 13 травня. Більша частина з них стосувалася земельних питань, зокрема продовження термінів оренди земельних ділянок, надання дозволів на розробку землевпорядної документації тощо.

Одне з питань стосувалося розширення штатного розпису та збільшення фінансування комунального госпрозрахункового підприємства «Креміньміськпроект». Його директор Євгеній Морозов пояснив, що наразі на підприємстві працює два архітектори та головний інженер, який має 0,5 ставки. Саме головному інженеру ставку хочуть збільшити до повної й на це потрібно додаткове фінансування.

На питання членів комісії, яка буде зарплата у головного інженера комунального підприємства Євгеній Морозов відповів, що 14 тис. грн. Він також заявив, що підприємству бракує фахівців.

— Два роки тому ми у центр зайнятості подали вакансію архітектора і за цей час не було жодного відгуку, — зауважив директор.

Він розповів, що на підприємстві планують взяти кілька студентів, щоб почати їх навчати та після закінчення академії взяти прийняти до себе на роботу.

— У нас є багато планів та кошти на проєкти, але не вистачає проєктантів. Робота цього комунального підприємства дуже важлива, тому потрібно підтримати розширення його штату, — завив на сесії голова комісії Сергій Порчирян.

Заступник міського голови Дмитро Кравченко додав, що наразі для проєктування багатьох об’єктів в мерії запрошують підрядників, тому що КГП «Креміньміськпроект» не спроможен робити вузькопрофільні проєкти, а її фахівців залучають переважно на проєктування об'єктів жилищно-комунального господарства та благоустрою міста.

Нагадаємо, 12 травня на засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури обговорили стандарти та критерії для визначення об’єктів, доступ до яких має бути обладнаний пандусами для людей з інвалідністю.