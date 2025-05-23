Олександра Лукацького можуть включити до складу виконкому у Кременчуці — проєкт рішення

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 580

Зміни у складі виконкому пов’язані з передчасною смертю голови наглядової ради «Кредмашу» Миколи Данилейка

У Кременчуці міська рада може погодити вступ до складу виконавчого комітету генерального директора компанії «Лукас» Олександра Лукацького. Відповідний проєкт рішення виноситься на розгляд сесії Кременчуцької міськради 23 травня.

Як вказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, зміни у складі виконкому пов’язані з передчасною смертю голови наглядової ради «Кредмашу» Миколи Данилейка.

Додамо, що 8 квітня у Кременчуці на 68-му році життя помер Микола Іванович Данилейко — голова наглядової ради заводу «Кредмаш», член виконавчого комітету Кременчуцької міськради, почесний громадянин міста.