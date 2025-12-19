На Полтавщині завтра прогнозують туман із видимістю до 200 метрів

У ніч на 20 грудня та в першій половині дня на території Полтавської області, зокрема й у Кременчуці, очікується туман. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів, що може ускладнити рух транспорту. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).