На Полтавщині завтра прогнозують туман із видимістю до 200 метрів

У ніч на 20 грудня та в першій половині дня на території Полтавської області, зокрема й у Кременчуці, очікується туман. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів, що може ускладнити рух транспорту. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Загалом погода на Полтавщині 20 грудня буде хмарною, без істотних опадів. Вітер — східний, швидкістю 1–6 м/с.
Температура повітря протягом доби коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла.
Водіям і пішоходам радять бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, особливо вранці.
Нагадаємо, що сьогодні зранку через туман на дорогах виникли ускладнення.
