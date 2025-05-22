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Заслужений лікар, володар Ордену Святого Пантелеймона: директор Кременчуцького шпиталю Микола Литвиненко відзначає 69-й день народження 

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 652

 

Медичний заклад Микола Литвиненко очолює із 1999 року

Сьогодні, 22 травня, свій 69-ий день народження святкує лікар вищої категорії, Заслужений лікар України, директор Комунального підприємства «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради, член Національної спілки журналістів України та Почесний громадянин Кременчука Микола Миколайович Литвиненко.

Свою діяльність у медичній сфері Микола Литвиненко розпочав ще у 1977 році — санітаром на Кременчуцькій міській станції швидкої допомоги, а після закінчення навчання почав працювати там на посаді фельдшера. Згодом став на «швидкій» лікарем, а у 1992 році його призначили головним лікарем станції швидкої допомоги, де він і пропрацював до 1998 року.

У 1999 році Миколу Миколайовича призначили очільником Кременчуцького обласного шпиталю, де він працює й донині.

Микола Литвиненко вперше в Україні розробив концепцію, започаткував і запровадив мобільний денний стаціонар, який покращив обслуговування інвалідів і ветеранів Другої світової війни безпосередньо поруч із місцем проживання, у віддалених районах міста, Кременчуцького району, а також навколишніх районів області.

Минулого літа Микола Литвиненко отримав Орден Святого Пантелеймона — громадську нагороду за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я. Микола Миколайович — єдиний цивільний представник від Полтавщини, який отримав відзнаку такого високого рівня.

Також торік у березні «Кременчуцький Телеграф» робив прямий ефір із Миколою Литвиненком. Лікар поділився своїм випадком пережитого інсульту, реабілітацію та відновлення після хвороби.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» щиро вітає Миколу Миколайовича із днем народження та бажає міцного здоров'я, наснаги і подальших професійних успіхів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Микола Литвиненко шпиталь
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