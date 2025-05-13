Кількість інфарктів зростає. Лікар-кардіолог Петро Холодій розповів, як зберегти здоров’я серця

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 48 Коментарів: 1

Повномасштабна війна залишила глибокий слід не лише в економіці та суспільному житті, але й у здоров’ї мільйонів громадян. Одним із найпомітніших наслідків тривалого стресу та емоційного виснаження стало зростання кількості серцево-судинних захворювань.

Лікар-кардіолог, завідувач серцево-судинного центру у Кременчуці Петро Холодій розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що для нашого міста проблема серцево-судинних захворювань актуальна. Кількість інфарктів щорічно зростає.

Якщо у 2023 році було зафіксовано 319 звернень, у 2024 ця цифра склала 410. За чотири місяці поточного року з інфарктами поступило вже 113 пацієнтів (минулого року за цей період було 92 інфаркти).

— Статистика невтішна. Щоденні тривоги, повітряні сирени, втрата домівок, близьких — все це формує постійне психоемоційне напруження, яке напряму впливає на серце. Саме тому треба слідкувати за здоров’ям, при необхідності одразу звертатися до фахівців й чітко виконували рекомендації лікарів. З серцем не жартують!

Як зберегти серце здоровим

Лікар дає дієві поради, як зберегти здоров’я серця:

Контролюйте артеріальний тиск

Уникайте надмірного вживання солі (не більше 5 г на день).

Обмежте кофеїн, особливо якщо він підвищує тиск.

Харчуйтесь збалансовано. Вживайте більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів.

Включайте в раціон корисні жири: оливкову олію, горіхи, рибу.

Уникайте трансжирів і надмірної кількості червоного м’яса.

Будьте фізично активними. Мінімум 30 хвилин активності щодня (ходьба, йога, плавання).

Навіть легкі вправи допомагають покращити кровообіг і знижують тиск.

Уникайте паління та надмірного вживання алкоголю. Куріння пошкоджує судини, підвищує ризик інфаркту.

Керуйте стресом. Практикуйте дихальні вправи, медитацію або прогулянки на природі.

Поговоріть з психологом або близькими, якщо переживаєте постійний стрес.

Спіть достатньо. Оптимально — 7–8 годин на добу. Недосипання підвищує тиск, рівень кортизолу, ризик серцевих хвороб.

Контролюйте рівень холестерину. Знижуйте споживання жирних, смажених продуктів.

Слідкуйте за вагою. Зайва вага — фактор ризику для гіпертонії та атеросклерозу. Якщо потрібно, поступово зменшуйте вагу здоровими методами.

Приймайте ліки згідно з рекомендаціями лікаря. Особливо, якщо маєте хронічні захворювання серця або тиску. Ніколи не припиняйте прийом самовільно!

Проходьте профілактичні обстеження.

Петро Холодій визнає, що наразі в медицині, а саме в кардіології, спостерігається серйозний дефіцит кадрів:

— Багато лікарів виїхало за кордон. Особливо помітно це в районних населених пунктах: майже всі районні лікарні не мають кардіологів. Тому обсяг пацієнтів в нашому центрі збільшився. Ми також обслуговуємо Олександрійський район. Проте ми не тільки справляємося, але й розвиваємось.

Так минулого року в лікарні «Кременчуцька» було відкрито нове відділення ангіографії, де роблять коронарографію і стентування. При гострому інфаркті міокарда стентування для пацієнта безоплатне.

— Крім того, в центрі є відділення кардіореанімації, обладнане аерографом. Найближче таке обладнання є у Полтаві, Лубнах, Миргороді, тому багато пацієнтів обирають Кременчук.

Лікар також розповів, що найближчим часом у Кременчуці відкриється нове відділення клініки Сімед, де також буде можливість пройти кардіолога.

— Зараз закуповуємо обладнання. Це буде спірограф — медичний прилад, який використовується для діагностики функції легенів та оцінки дихальної системи людини. Також буде холтер ЕКГ, який дає можливість виявити всі порушення серцевого ритму за добу.

Тож головне бажання людини бути здоровою!