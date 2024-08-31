Сьогодні вночі ППО збила 24 ударних БпЛА ворога типу Shahed, зокрема й над Полтавщиною

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Україну атакували 52 ударних БпЛА – половина з них упали самостійно, другу половину збили

У ніч на 31 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської області (РФ).

Про це повідомляє Командування Повітряних військ ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА «Shahed-131/136», 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Кременчуці пролунали звуки вибухів.