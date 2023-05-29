Найдорожчий в’язень України – за кожен день перебування у СІЗО держава виплачує йому 12000 грн

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 1 294

Суддю Верховного Суду не можна звільнити з роботи й він продовжує отримувати свою зарплату, навіть знаходячись у слідчому ізоляторі

Коли міністри, мери чи деякі високопоставлені чиновники в Україні під час війни отримують зарплати по 100 тисяч грн та більше — це викликає у людей щире обурення. А от коли підозрюваний в отриманні хабаря на мільйони доларів під час перебування у слідчому ізоляторі продовжує отримувати зарплату з державного бюджету розміром у третину мільйона гривень, то підібрати слова для описання виниклих через це емоцій доволі складно.

Ще зовсім недавно такого собі не можна було навіть уявити. А тепер це стало реальністю. І головне, що продовжуватися така ситуація може досить довго. І цей дуже дорогий для держави в’язень, підозрюваний у хабарництві на величезну суму, цілком законно кожні три місяці відсиджування у СІЗО на законних підставах зможе заробляти собі по мільйону гривень.

Про цю скандальну ситуацію написали «Українські новини», посилаючись на повідомлення представника суддівського корпусу. Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв, який підозрюється в отриманні хабаря, продовжує отримувати зарплату як суддя Верховного Суду, перебуваючи в СІЗО.

— По суті так, він продовжує отримувати зарплатню, оскільки в нього зберігається посада судді Верховного Суду і він не відсторонений, — повідомило виданню власне джерело.

При цьому інсайдер пояснив, що навіть у випадку, якщо Князєва відсторонять, то він продовжить отримувати суддівську зарплату в вигляді окладу судді без надбавок та інших доплат.

За даними видання, згідно з українським законодавством, звільнити суддю Верховного Суду фактично неможливо. У Вищої ради правосуддя, яка дає згоду на притягнення усіх суддів до кримінальної відповідальності, на арешт та може звільняти їх за вчинення дисциплінарного правопорушення, наразі немає повноважень на звільнення суддів Верховного Суду.

Всеволод Князєв може бути звільнений з цієї посади лише у разі ухвалення обвинувального вироку судом.

Отже, ситуація не просто скандальна, але й абсурдна. Зазвичай, справи про корупцію у великих розмірах розглядаються у судах роками. Якщо кримінальне провадження, яке НАБУ відкрило стосовно голови Верховного Суду Всеволода Князєва взагалі дійде до його розгляду в суді. Стаття Кримінального кодексу України передбачає покарання за злочин, в якому його підозрюють — до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 травня з’явилася інформація про те, що НАБУ затримало на отриманні хабаря у сумі 2,7 млн доларів голову Верховного Суду України Всеволода Князєва. 18 травня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ щодо взяття під варту на той час вже колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Його заарештували до 14 липня та відправили до слідчого ізолятора. Щоправда, він має право внести заставу розміром 107 млн гривень (майже $3 млн) та вийти із СІЗО.

Як повідомлялося в ЗМІ, колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував заробітну плату в січні 2023 року — 374 323 грн (понад $10 тисяч), у лютому - 374 419 грн, у березні - 377 777 грн, у квітні - 374 419 грн, а за першу половину травня — 179 070 грн.

Отже, якщо цей розмір виплат буде йому збережений, то за 1 день перебування в СІЗО підозрюваний суддя Верховного Суду Всеволод Князєв буде отримувати з державного бюджету близько 12 тисяч грн, що майже дорівнює середньомісячній заробітній платі в Україні. За час перебування в СІЗО (з 18 травня) йому мали вже нарахувати 120 тисяч грн, що робить його самим високооплачуваним в’язнем України.

ДОВІДКА: Верховний Суд — найвищий суд у системі судоустрою України. Діяльність Верховного Суду регулюється Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

У статті 49 цього закону, яка регламентує питання недоторканності та імунітету суддів, зазначається, що у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддя може бути тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців. Також можливе продовження цього строку — ще на два місяці. Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя ухвалюється Вищою радою правосуддя.

На час тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя суддя позбавляється права на отримання доплат до свого посадового окладу. Посадовий оклад судді він має отримувати.

Тож є надія, що під час перебування у СІЗО колишній голова, а наразі просто суддя Верховного Суду Всеволод Князєв буде щодня отримувати з державного бюджету трохи менше за 12 тисяч грн, адже його мають позбавити доплат до посадового окладу судді.