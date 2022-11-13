Спортсмени Полтавщини привезли призові місця з чемпіонату з вільної боротьби

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 80

На Чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків полтавські спортсмени вибороли призові місця, повідомляє Полтавська ОВА.

Вихованці ДЮСШ імені Бутовського Терновий Кирило та Недайборщ Роман посіли третє місце на Чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків. Вихованець ДЮСШ «Полтава» Каплун Назар завоював «бронзову» нагороду.

Зазначається, що чемпіонат проходив у місті Збараж, що на Тернопільщині. У змаганнях взяли участь 600 спортсменів із 20 областей України.