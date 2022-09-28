Загиблому Євгену Браху «Малі» з Кременчуччини хочуть присвоїти звання Героя Україна

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 342

На підтримку військового Євгена Брахи «Малі» створили петицію на сайті Президента України щодо присвоєння почесного звання Герой України.

Євген Брах родом із Семенівщини Кременчуцького району, але 5 років відслужив у Французькому іноземному легіоні.

— Це був 2015 рік, в нього були думки вступити до ЗСУ, але тоді брали на службу з 20 років, тому молодий хлопець вирішив поїхати у Францію. Він успішно пройшов курс молодого бійця. Після військової служби Євген вирішив залишитися у Франції. Він насолоджувався спокійним життям, але коли почалася війна Євген Брах не роздумуючи покинув хорошу роботу, повернувся в Україну та став на її захист, — йдеться у повідомленні.

Воїн проходив військову службу у добровольчому батальйоні та Силах Спеціальних Операцій України. Під час проходження служби ефективно виконував бойові завдання. Також воїн вів власний блог в інстаграмі, який налічував понад 40 000 підписників. Як герой поліг у бою з окупантами. У нього залишився новонароджений син. Підтримати петицію можна за посиланням.