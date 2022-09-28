Загиблому Євгену Браху «Малі» з Кременчуччини хочуть присвоїти звання Героя Україна

На підтримку військового Євгена Брахи «Малі» створили петицію на сайті Президента України щодо присвоєння почесного звання Герой України.
Євген Брах родом із Семенівщини Кременчуцького району, але 5 років відслужив у Французькому іноземному легіоні.
Воїн проходив військову службу у добровольчому батальйоні та Силах Спеціальних Операцій України. Під час проходження служби ефективно виконував бойові завдання. Також воїн вів власний блог в інстаграмі, який налічував понад 40 000 підписників. Як герой поліг у бою з окупантами. У нього залишився новонароджений син. Підтримати петицію можна за посиланням.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер