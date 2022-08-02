Загибель Вадатурського могла бути цілеспрямованим вбивством

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Олексія Вадатурського могли цілеспрямовано вбити. Офіс генпрокурора розслідує загибель українського бізнесмена, а однією з версій слідства є цілеспрямоване вбивство. Про це в ефірі національного телемарафону заяявив генеральний прокурор Андрій Костін, пише Економічна правда

«Наразі дійсно одна із версій – це цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини. Це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначені декілька експертиз, були опитані понад 50 свідків», – розповів Костін.

Генпрокурор зазначив, що щойно зʼявиться більше інформації, Офіс генерального прокурора «дуже швидко цю інформацію оприлюднить, з умовами того, аби це не зашкодило подальшому розслідуванню».

Нагадаємо, 31 липня 2022 року у Миколаєві під час масованих обстрілів загинув відомий бізнесмен, Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Разом з Олексієм Вадатурським загинула його дружина.

У вересні 2010 року за участі Олексія Вадатурського (на фото) урочисто заклали камінь та капсулу – послання нащадкам. Толі розпочали будівництво «Нібулона» у нашому місті. Його завершили буквально за кілька місяців. Тоді річковий термінал у нашому місті став сьомим елеваторним комплексом «Нібулона» на Полтавщині.