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Кременчуцькі депутати попросили грошей на різницю у тарифах за тепло 

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 225

 Звернення міськради до президента, уряду та мінфіну

Депутати Кременчуцької міської ради на  сесії міськради 3 червня 2022 року прийняли рішення про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо виділення бюджетних коштів для відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води». 

Проект рішення на сайті мерії не опублікований, однак відомо, що мова йде про 99 млн гривень

Нагадаємо,   міський голова Кременчука Віталій Малецький завив, що підвищувати вартість тепла в наступному опалювальному сезоні не будуть. У ВРУ також мають намір залишити тарифи на газ та тепло незмінними - гроші на  стримування тарифів мають намір використати з міжнародної фінансової допомоги.

Депутати Кременчуцької міської ради знов таємно розподілили кошти
  

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Автор: Олеся Данилова
Теги: тарифи опалювальний сезон 2022-2023 різниця в тарифах Кременчуцька міська рада звернення сесія
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