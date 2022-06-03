Кременчуцькі депутати попросили грошей на різницю у тарифах за тепло

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Депутати Кременчуцької міської ради на сесії міськради 3 червня 2022 року прийняли рішення про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України щодо виділення бюджетних коштів для відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води».

Проект рішення на сайті мерії не опублікований, однак відомо, що мова йде про 99 млн гривень

Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький завив, що підвищувати вартість тепла в наступному опалювальному сезоні не будуть. У ВРУ також мають намір залишити тарифи на газ та тепло незмінними - гроші на стримування тарифів мають намір використати з міжнародної фінансової допомоги.

Депутати Кременчуцької міської ради знов таємно розподілили кошти

