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Кременчук, Споживач

Як змінились ціни на продукти з початку року 

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 494

 

Найбільше подорожчали овочі, риба та печиво. Рекордне зниження в ціні показали яйця

Ціни на споживчому ринку Полтавщини в квітні 2022 року зросли на 10,3% з початку року. Такі дані оприлюднило головне управління статистики в Полтавській області. Порівняно з попереднім місяцем  ціни зросли на 2,4%.

Так, у квітні 2022 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 2,6%. Найбільше подорожчали рис та продукти переробки зернових (на 27,4% та 20,5% відповідно). 

Підвищились ціни на:

  • овочі на 8,1%,
  • рибу та продукти з риби – на 6,5%,
  • кондитерські вироби з борошна – на 6,3%, 
  • макаронні вироби, масло – на 5,2%, 
  • хліб – на 4,5%, 
  • фрукти – на 4,1%,
  • олію соняшникову – на 3,8%, 
  • безалкогольні напої – на 2,3%, 
  • сир і м’який сир (творог) – на 1,1%, 
  • сало – на 0,7%, цукор – на 0,4%, 
  • молоко – на 0,1%. 

Разом із тим подешевшали яйця на 36,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,2%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби в цілому зросли на 9,3% через подорожчання алкогольних напоїв на 18,8%, тютюнових виробів – на 1,3%. 

Нагадаємо, на приміських та міжміських автобусних маршрутах можуть суттєво підвищити вартість проїзду.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: ціни продукти харчування
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