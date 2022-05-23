Як змінились ціни на продукти з початку року 

Ціни на споживчому ринку Полтавщини в квітні 2022 року зросли на 10,3% з початку року. Такі дані оприлюднило головне управління статистики в Полтавській області. Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 2,4%.
Так, у квітні 2022 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 2,6%. Найбільше подорожчали рис та продукти переробки зернових (на 27,4% та 20,5% відповідно).
Підвищились ціни на:
Разом із тим подешевшали яйця на 36,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,2%.
Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби в цілому зросли на 9,3% через подорожчання алкогольних напоїв на 18,8%, тютюнових виробів – на 1,3%.
Нагадаємо, на приміських та міжміських автобусних маршрутах можуть суттєво підвищити вартість проїзду.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер