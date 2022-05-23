Як змінились ціни на продукти з початку року

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Найбільше подорожчали овочі, риба та печиво. Рекордне зниження в ціні показали яйця

Ціни на споживчому ринку Полтавщини в квітні 2022 року зросли на 10,3% з початку року. Такі дані оприлюднило головне управління статистики в Полтавській області. Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 2,4%.

Так, у квітні 2022 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 2,6%. Найбільше подорожчали рис та продукти переробки зернових (на 27,4% та 20,5% відповідно).

Підвищились ціни на:

овочі на 8,1%,

рибу та продукти з риби – на 6,5%,

кондитерські вироби з борошна – на 6,3%,

макаронні вироби, масло – на 5,2%,

хліб – на 4,5%,

фрукти – на 4,1%,

олію соняшникову – на 3,8%,

безалкогольні напої – на 2,3%,

сир і м’який сир (творог) – на 1,1%,

сало – на 0,7%, цукор – на 0,4%,

молоко – на 0,1%.

Разом із тим подешевшали яйця на 36,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,2%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби в цілому зросли на 9,3% через подорожчання алкогольних напоїв на 18,8%, тютюнових виробів – на 1,3%.

Нагадаємо, на приміських та міжміських автобусних маршрутах можуть суттєво підвищити вартість проїзду.