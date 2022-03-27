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Кременчук, Надзвичайні новини

На Полтавщині жінка агітувала за окупантів 

Сьогодні, 17:54 Переглядів: 262

СБУ затримала мешканку росії за поширення в мережі інформації про «асвабадітелєй». Також викрито ботоферму. 

На Полтавщині Служба безпеки України затримала колаборантку, а також заблокувала ботоферму,  повідомляє обласне управління СБУ на Полтавщині. 

Так, уродженка росії від самого початку війни підтримувала військові злочини окупантів, поширювала у мережі інформацію про «асвабадітелєй» і агітувала за захоплення українських міст.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували діяльність ботоферми в нашій області. За даними СБУ, місцевий мешканець, підтримуючи ідеї «руського міра», продавав доступ до віртуальних номерів українських мобільних операторів, щоб реєструвати ботів у соцмережах. Його клієнти - громадяни росії, які через ботів поширювали панічні настрої серед українців, фейки та звинувачували ЗСУ у воєнних злочинах, які здійснювала російська армія.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством за колабораційну діяльність можна отримати найсуворіше покарання – аж до довічного ув’язнення.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна колаборанти СБУ
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