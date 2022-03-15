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 Як не замерзнути в бомбосховищі: корисні поради

Сьогодні, 05:40 Переглядів: 228

 

Правило, як і для одягу взимку: багатошаровість одягу та тепле взуття

Із 24 лютого росія, напавши на Україну, загнала українців у бомбосховища та підвали. Ворог тисне психологічно, під загрозою опиняється фактично вся територія України – у тому числі області, де не ведуться бойові дії. Та нехтувати безпекою не варто – тому, почувши сигнали, треба йти в укриття.  

Ніхто не знає, скільки часу доведеться там провести. Минулої ночі кременчужанам довелося просидіти у сховищах 6 годин. Тож не завадять декілька порад, як не замерзнути в сховищі.

Одягайтесь «як капуста»

Найважливіше в такій ситуації - це багатошаровість одягу. Якщо не хочете «підхопити» ГРВІ або застудити життєво важливі органи, дотримуйтесь черговості:

  • перший шар - чиста нижня білизна і шкарпетки, бажано - з натуральних тканин, причому краще надіти дві пари шкарпеток;
  • другий шар - термобілизна, при її відсутності - футболка + колготки, футболка + підштаники;
  • третій шар - водолазка або светр з горлом + теплі лосини, джинси або штани;
  • четвертий шар - тепла кофта, толстовка, худі або жилетка;
  • п'ятий шар - куртка, пальто або пуховик, бажано - подовжений, що закриває поперек;

Обов’язково: шапка або шарф на голову, якщо є капюшон на верхньому одязі – надягайте.

Не забуваємо про зручне зимове взуття з хутряною підкладкою і на стійкій товстій підошві.

Рекомендуємо надіти або взяти з собою рукавиці, рукавички, додаткову пару теплих шкарпеток. Також можете вдягти теплий шарф або обмотати їм поперек. В якості альтернативи підійде плед.

Перший час у сховищі верхній одяг може бути розстібнутий. Краще додавати на себе одяг у міру відчуття холоднечі, ніж одразу бути сильно закутаним, адже потім тіло втратить можливість грітися.

Обирайте одяг із натуральних чи спецматеріалів. Одяг не обов’язково має бути грубим і сковувати рухи, головне — багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

А от від металевих прикрас краще відмовитися. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Як утеплити ноги, щоб не замерзнути

Пам'ятайте, що взуття повинне бути за розміром - якщо ви не зможете ворушити пальцями, то дуже швидко замерзнете через порушення кровообігу. Можете взяти черевики на розмір більше і надіти під них вовняні шкарпетки. Якщо є хороші устілки - використовуйте їх, вони будуть зберігати тепло і вбирати зайву вологу. 


Про що ще варто пам’ятати

  •  Їжте і майте перекус. Щоби підтримувати нормальну температуру, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. Із собою можна взяти термос із чаєм або окропом.
  • Разом із питтям та перекусами намагайтеся рухатись, принаймні пальцями кінцівок рук та ніг, щоб зігрітися. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не переохолодитеся.
  • Використовуйте ковдри, подушки, каремати, спальники, матраци. Уникайте сидіння на голих поверхнях, навіть якщо на вас три шари теплого одягу.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сховище війна Путин против украинского народа
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