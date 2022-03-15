Як не замерзнути в бомбосховищі: корисні поради

Сьогодні, 05:40 Переглядів: 228

Правило, як і для одягу взимку: багатошаровість одягу та тепле взуття

Із 24 лютого росія, напавши на Україну, загнала українців у бомбосховища та підвали. Ворог тисне психологічно, під загрозою опиняється фактично вся територія України – у тому числі області, де не ведуться бойові дії. Та нехтувати безпекою не варто – тому, почувши сигнали, треба йти в укриття.

Ніхто не знає, скільки часу доведеться там провести. Минулої ночі кременчужанам довелося просидіти у сховищах 6 годин. Тож не завадять декілька порад, як не замерзнути в сховищі.

Одягайтесь «як капуста»

Найважливіше в такій ситуації - це багатошаровість одягу. Якщо не хочете «підхопити» ГРВІ або застудити життєво важливі органи, дотримуйтесь черговості:

перший шар - чиста нижня білизна і шкарпетки, бажано - з натуральних тканин, причому краще надіти дві пари шкарпеток;

другий шар - термобілизна, при її відсутності - футболка + колготки, футболка + підштаники;

третій шар - водолазка або светр з горлом + теплі лосини, джинси або штани;

четвертий шар - тепла кофта, толстовка, худі або жилетка;

п'ятий шар - куртка, пальто або пуховик, бажано - подовжений, що закриває поперек;

Обов’язково: шапка або шарф на голову, якщо є капюшон на верхньому одязі – надягайте.

Не забуваємо про зручне зимове взуття з хутряною підкладкою і на стійкій товстій підошві.

Рекомендуємо надіти або взяти з собою рукавиці, рукавички, додаткову пару теплих шкарпеток. Також можете вдягти теплий шарф або обмотати їм поперек. В якості альтернативи підійде плед.

Перший час у сховищі верхній одяг може бути розстібнутий. Краще додавати на себе одяг у міру відчуття холоднечі, ніж одразу бути сильно закутаним, адже потім тіло втратить можливість грітися.

Обирайте одяг із натуральних чи спецматеріалів. Одяг не обов’язково має бути грубим і сковувати рухи, головне — багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

А от від металевих прикрас краще відмовитися. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Як утеплити ноги, щоб не замерзнути

Пам'ятайте, що взуття повинне бути за розміром - якщо ви не зможете ворушити пальцями, то дуже швидко замерзнете через порушення кровообігу. Можете взяти черевики на розмір більше і надіти під них вовняні шкарпетки. Якщо є хороші устілки - використовуйте їх, вони будуть зберігати тепло і вбирати зайву вологу.





Про що ще варто пам’ятати