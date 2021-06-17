Дочірня компанія КВБЗ побореться за контракт на ескалатори для вокзалу Києва

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 297

АМКУ задовольнив скаргу ТОВ «Інструментальний завод» на умови закупівлі. УЗ хотіла ескалатори «під ключ» - натомість у філії КВБЗ вважали, що це незаконно та нереально

Адмінколегія АМКУ 20 травня задовольнила скаргу ТОВ «Інструментальний завод» на тендері філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» стосовно ескалаторів для вокзалу Києва очікуваною вартістю 15,58 млн грн. Про це пише видання «Наші гроші» з посиланням на повідомлення у системі електронних закупівель Prozorro.

Так, у березні «Вокзальна компанія» оголосила закупівлю двох ескалаторів для вестибюля Центрального вокзалу Києва за 15,58 млн грн. Однак ТОВ «Інструментальний завод» поскаржилось в АМКУ на дискримінаційні умови закупівлі.

Зокрема, у скарзі було зазначено, що в Україні немає жодного виробника ескалаторів, який би надавав ще й послуги з розробки будівельних проєктів чи виконання будівельних робіт. А тому вимоги тендера є дискримінаційними відносно виробників на користь посередників. До того ж, як вважає компанія, строк постачання надто малий для виконання контракту. Також ТОВ «Інструментальний завод» заявив, що дозвіл на проведення будівель на об’єкті культурної спадщини, яким визнано вокзал, замовник має отримати сам. Також оскаржувалися інші умови закупівлі.

Адмінколегія погодилась зі скаржником, що пропускна спроможність не менше 9600 людей за годину, яка вимагалася в години пік, суперечить максимальній пропускній спроможності ескалатора такої ширини і швидкості у 7300 людей на годину, вказаній в ДСТУ. На виконання рішення філія зазначила вимогу не менше 7300 людей на годину.

Крім того, було наказано змінити вимогу аналогічного договору за останні три роки на поставку підіймально-транспортного обладнання (ескалатора, ліфта або траволатора) вартістю не менше третини очікуваної суми. Скаржник говорив, що на ринку України не було таких замовлень протягом п’яти років. Замовник називав це припущеннями без доказів. Урешті решт залізниця збільшила строк із трьох до восьми років і прибрала обмеження по сумі.

На тендер подали заявки чотири фірми: ТОВ «Інструментальний завод», ТОВ «Альтіс-Ліфтсервіс» із продукцією компанії «SJEC» (Китай) та ТОВ «Міцуї Україна» і ПП «Скай Кепітал Груп» із продукцією компанії «Hanson Lift» (Китай).

Довідка

Засновником «Інструментального заводу» є ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Основними власниками акцій Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (25%, Австрія), «Delantina» (25%, Естонія), «Skinest Finants» (25%, Естонія) та «Transbuilding Service Limited» (20%, Велика Британія). Кінцевими бенефіціарами зараз вказані українець Володимир Приходько і росіянин Станіслав Гамзалов. Британською компанією «Transbuilding Service Limited» раніше керував Павло Приходько – так звуть сина Володимира та Наталії Приходьків. Директором «КВБЗ» є Максим Крамаренко.