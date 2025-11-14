Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Здоров'я, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Лікар-ревматолог розповіла, як попередити і лікувати остеопороз

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 133

Профілактика, рух і правильне харчування — запорука здорових суглобів

Остеопороз називають «тихою епідемією» — хвороба роками розвивається непомітно, доки людина не зламає кістку навіть від незначного навантаження. Про те, як вчасно виявити та запобігти остеопорозу, розповіла лікарка-ревматолог обласного лікувально-діагностичного центру КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Склiфосовського ПОР» Дарина Одиноченко  

— Остеопороз не боліт і не турбує, доки не стається перелом. Профілактика — найкращі ліки. Те, що ви їсте, як рухаєтеся і живете, безпосередньо впливає на ваші кістки, — пояснює лікарка.

Що підвищує ризик розвитку остеопорозу

Немодифіковані (незмінні) фактори:

  • жінки хворіють частіше, особливо після менопаузи;
  • вік — після 50 років ризик зростає у кілька разів;
  • худорлява статура;
  • спадковість — якщо у родичів були переломи на тлі остеопорозу;
  • етнічне походження — підвищений ризик у білих та азіатських жінок.

Модифіковані (залежні від способу життя):

  • дефіцит кальцію та витамину D;
  • гормональні порушення;
  • тривалий прийом стероїдів, гормонів щитоподібної залози, антикоагулянтів; 
  • малорухливість чи надмірні тренування; 
  • куріння, алкоголь, дефіцит ваги;
  • хронічні хвороби — ендокринні, ревматичні, ніркові, печінкові.

Як запобігти остеопорозу

  • регулярно рухайтеся — швидка ходьба, плавання, танці, вправи з навантаженням 2-3 рази на тиждень;
  • стежте за вагою — надмірна худорлявість теж небезпечна;
  • харчуйтесь збалансовано:
  • кальцій — капуста, шпинат, молочні продукти, тофу, інжир;
  • вітамін D — жирна риба, яйця, печінка;
  • магній і фосфор — злаки, горіхи, бобові; 
  • відмовтеся від шкідливих звичок;
  • особливо стежте за станом кісток під час менопаузи, вагітності, годування грудьми або тривалого прийому ліків .
— Життя із остеопорозом — не вирок. Але лікування має бути тривалим та послідовним. Сучасна медицина має ефективні препарати, які знижують ризик переломів. Найбільша помилка — самовільно припиняти терапію, — наголошує Дарина Одиноченко.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, про те, що суглоби не люблять спокою та самолікування.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: суглоби остеопороз поради по здоров'ю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх