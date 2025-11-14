Лікар-ревматолог розповіла, як попередити і лікувати остеопороз

Профілактика, рух і правильне харчування — запорука здорових суглобів
Остеопороз називають «тихою епідемією» — хвороба роками розвивається непомітно, доки людина не зламає кістку навіть від незначного навантаження. Про те, як вчасно виявити та запобігти остеопорозу, розповіла лікарка-ревматолог обласного лікувально-діагностичного центру КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Склiфосовського ПОР» Дарина Одиноченко
— Остеопороз не боліт і не турбує, доки не стається перелом. Профілактика — найкращі ліки. Те, що ви їсте, як рухаєтеся і живете, безпосередньо впливає на ваші кістки, — пояснює лікарка.
Що підвищує ризик розвитку остеопорозу
Немодифіковані (незмінні) фактори:
- жінки хворіють частіше, особливо після менопаузи;
- вік — після 50 років ризик зростає у кілька разів;
- худорлява статура;
- спадковість — якщо у родичів були переломи на тлі остеопорозу;
- етнічне походження — підвищений ризик у білих та азіатських жінок.
Модифіковані (залежні від способу життя):
- дефіцит кальцію та витамину D;
- гормональні порушення;
- тривалий прийом стероїдів, гормонів щитоподібної залози, антикоагулянтів;
- малорухливість чи надмірні тренування;
- куріння, алкоголь, дефіцит ваги;
- хронічні хвороби — ендокринні, ревматичні, ніркові, печінкові.
Як запобігти остеопорозу
- регулярно рухайтеся — швидка ходьба, плавання, танці, вправи з навантаженням 2-3 рази на тиждень;
- стежте за вагою — надмірна худорлявість теж небезпечна;
- харчуйтесь збалансовано:
- кальцій — капуста, шпинат, молочні продукти, тофу, інжир;
- вітамін D — жирна риба, яйця, печінка;
- магній і фосфор — злаки, горіхи, бобові;
- відмовтеся від шкідливих звичок;
- особливо стежте за станом кісток під час менопаузи, вагітності, годування грудьми або тривалого прийому ліків .
— Життя із остеопорозом — не вирок. Але лікування має бути тривалим та послідовним. Сучасна медицина має ефективні препарати, які знижують ризик переломів. Найбільша помилка — самовільно припиняти терапію, — наголошує Дарина Одиноченко.
