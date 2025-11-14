Лікар-ревматолог розповіла, як попередити і лікувати остеопороз

Остеопороз називають «тихою епідемією» — хвороба роками розвивається непомітно, доки людина не зламає кістку навіть від незначного навантаження. Про те, як вчасно виявити та запобігти остеопорозу, розповіла лікарка-ревматолог обласного лікувально-діагностичного центру КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Склiфосовського ПОР» Дарина Одиноченко

— Остеопороз не боліт і не турбує, доки не стається перелом. Профілактика — найкращі ліки. Те, що ви їсте, як рухаєтеся і живете, безпосередньо впливає на ваші кістки, — пояснює лікарка.

Що підвищує ризик розвитку остеопорозу

Немодифіковані (незмінні) фактори:

жінки хворіють частіше, особливо після менопаузи;

вік — після 50 років ризик зростає у кілька разів;

худорлява статура;

спадковість — якщо у родичів були переломи на тлі остеопорозу;

етнічне походження — підвищений ризик у білих та азіатських жінок.

Модифіковані (залежні від способу життя):

дефіцит кальцію та витамину D;

гормональні порушення;

тривалий прийом стероїдів, гормонів щитоподібної залози, антикоагулянтів;

малорухливість чи надмірні тренування;

куріння, алкоголь, дефіцит ваги;

хронічні хвороби — ендокринні, ревматичні, ніркові, печінкові.

Як запобігти остеопорозу

регулярно рухайтеся — швидка ходьба, плавання, танці, вправи з навантаженням 2-3 рази на тиждень;

стежте за вагою — надмірна худорлявість теж небезпечна;

харчуйтесь збалансовано:

кальцій — капуста, шпинат, молочні продукти, тофу, інжир;

вітамін D — жирна риба, яйця, печінка;

магній і фосфор — злаки, горіхи, бобові;

відмовтеся від шкідливих звичок;

особливо стежте за станом кісток під час менопаузи, вагітності, годування грудьми або тривалого прийому ліків .

— Життя із остеопорозом — не вирок. Але лікування має бути тривалим та послідовним. Сучасна медицина має ефективні препарати, які знижують ризик переломів. Найбільша помилка — самовільно припиняти терапію, — наголошує Дарина Одиноченко.

