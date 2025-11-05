ГО "Захист держави"
Здоров'я, Полтавщина

Минулого тижня на Полтавщині від ускладнень Covid-19 померли дві людини

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 216

 

Сметрельні випадки трапилися у Полтавській та Миргородській громадах

За минулий тиждень у Полтавській області від ускладень захворювання на Covid-19 померли дві людини. Про це інформують у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зафіксували летальні випадки від захворювання у Полтавській та Миргородській громадах.

Яка ситуація із захворюваністю на Полтавщині

Загалом у регіоні спостерігається стабілізація захворюваності на гострі респіраторні інфекції, включно з COVID-19. Показник становить 366,1 випадку на 100 тисяч населення, що нижче епідемічного порогу і відповідає передепідемічному рівню.

Минулого тижня на ГРІ захворіли 5 021 жителів області, що на 18% менше, ніж тижнем раніше. Серед них — 59 осіб із підтвердженим COVID-19. Більшість хворих — діти (2 828 осіб, або 56,3% від загальної кількості).

До лікарень госпіталізували 96 пацієнтів — це близько 1,9% від усіх захворілих, що відповідає звичайним показникам для області.

Найвищий рівень захворюваності наразі спостерігають у Нехворощанській та Хорольській громадах.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді минулого тижня зафіксували 623 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій, серед них — 4 із Covid-19. Також нещодавно у Кременчуцькому районі від COVID-19 померли двоє людей.

Автор: Яна Гудзь
