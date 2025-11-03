Минулого тижня на ГРВІ у Кременчуці занедужали понад 600 людей

У Кременчуцькій громаді минулого тижня зафіксували 623 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді 3 листопада.

Серед хворих — 429 дітей, що становить більшу частину від усіх випадків. До інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» госпіталізували 6 дітей, решта — лікуються амбулаторно.

Також медики зафіксували 4 випадки COVID-19 серед дорослих, усі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні.

За звітний період летальних випадків не було, грип не реєструвався. Кількість захворювань залишається нижчою за епідемічний поріг, розрахований для України.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуцькому районі від COVID-19 померли двоє людей.