У Полтавській області на карантин закрили ще одну школу

Минулого тижня на Полтавщині на карантин закрили ще одну школу. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Відомо, що нині на карантині перебуває школа у Ромоданівській громаді Миргородського району — там навчаються 238 учнів.
Це вже другий випадок в області від початку навчального року — у середині вересня на карантин закрили школу у Великосорочинській громаді на Миргородщині.
Захворюваність на гострі респіраторні інфекції та COVID-19 на Полтавщині залишається високою. За минулий тиждень у регіоні захворіли 7 824 людини. Серед хворих 62% становлять діти, що, за словами фахівців, відповідає типовому сезонному показнику для області.
Минулого тижня також зафіксували один летальний випадок від COVID-19 — у Щербанівській громаді.
До лікарень області госпіталізували 170 пацієнтів із ускладненнями. Найвищі показники захворюваності зафіксували у таких громадах:
Драбинівській і Новогалещинській,
Сенчанській, Карлівській та Глобинській.
Під час лабораторних досліджень у біоматеріалі хворих підтверджено наявність збудників COVID-19.
Нагадаємо, минулого тижня кількість хворих на ГРВІ у Кременчуці дещо зросла у порівнянні із попереднім тижнем.
