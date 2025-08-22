ГО "Захист держави"
Здоров'я, Освіта, Коронавірус / Карантин

МОЗ не виключає локальних карантинів із вересня через COVID

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 218

 Захворюваність зростає, за тиждень виявили понад 3,5 тисячі випадків

В Україні стрімко зростає кількість випадків COVID-19, а з вересня МОЗ почне щотижневий моніторинг захворюваності. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть оголосити локальний карантин. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За даними Центру громадського здоров’я, за останній тиждень зареєстрували понад 3,5 тисячі нових випадків ковіду — це утричі більше, ніж попереднього тижня. В серпні від ускладнень хвороби померли десятеро людей у п’яти регіонах, зокрема у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській областях.

— Наразі ситуація відповідає сезонним показникам. Торік сплеск також розпочався в серпні, а не в жовтні-листопаді, — пояснив Кузін.

Поки немає підстав для запровадження карантину в жодній області, зазначив санлікар. Проте МОЗ запровадить щотижневий моніторинг захворюваності на ковід та ГРВІ.

— Якщо показники наближатимуться до пандемічного рівня, не виключено, що буде введено карантин у певних регіонах, — додав Кузін.

На тому ж брифінгу Кузін заявив, що під час спалаху інфекції дітей без щеплень не пускатимуть до школи.

Нагадаємо, що на минулому тижні на Полтавщині захворюваність зросла утричі, але рівень нижче епідпорогу.

Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус карантин
Вверх