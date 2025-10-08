Google дарує українським студентам рік безкоштовної підписки AI Pro

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 112

Отримати доступ до Gemini, NotebookLM і 2 ТБ хмарного сховища можна до 9 грудня

Компанія Google надає студентам з України безоплатний річний доступ до сервісів штучного інтелекту в межах підписки AI Pro. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Підписка доступна для студентів від 18 років після верифікації. Активувати її можна до 9 грудня 2025 року.

AI Pro відкриває доступ до таких інструментів:

Gemini 2.5 Pro — необмежений чат і аналіз зображень;

Deep Research — допомагає готувати реферати, курсові та наукові роботи;

NotebookLM — для систематизації конспектів і навчальних матеріалів;

Veo 3 — створення навчальних відео за допомогою ШІ;

Jules — асистент із програмування;

2 ТБ хмарного сховища для файлів у Google Диску, Gmail та Google Фото.

У МОН зазначили, що ініціатива спрямована на підтримку студентів і розвиток цифрових навичок української молоді.