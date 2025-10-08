Google дарує українським студентам рік безкоштовної підписки AI Pro

Компанія Google надає студентам з України безоплатний річний доступ до сервісів штучного інтелекту в межах підписки AI Pro. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
Підписка доступна для студентів від 18 років після верифікації. Активувати її можна до 9 грудня 2025 року.
AI Pro відкриває доступ до таких інструментів:
У МОН зазначили, що ініціатива спрямована на підтримку студентів і розвиток цифрових навичок української молоді.
