Полтавщина отримає ще 18 мільйонів на закупівлю шкільних автобусів

Уряд виділив кошти для безпечного підвезення дітей у громадах

Кабінет Міністрів спрямував ще 500 млн грн на закупівлю шкільних автобусів для регіонів. Зокрема Полтавська область отримає 18,1 млн грн. Про це повідомив очильник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Кошти отримає низка громад, які потребують транспорту для безпечного і регулярного підвезення дітей та вчителів до навчальних закладів.

Раніше Полтавщина вже отримала 82,8 млн грн на придбання 35 автобусів. Із них 20 вже передано громадам — серед них і Кременчуцька. Закупівлі відбуваються в межах програми співфінансування з державного та місцевих бюджетів.

— Забезпечуємо підвезення учнів і вчителів, підтримуємо українських виробників у межах політики «Зроблено в Україні», — зазначив Когут.

Весь транспорт виготовляють відповідно до вимог локалізації.