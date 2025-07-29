Студенти-медики та фармацевти проходитимуть обов’язкову офіцерську підготовку — Зеленський підписав закон

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 279

Студенти, які навчаються на медичних та фармацевтичних спеціальностях, мають проходити обов’язкову офіцерську підготовку. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 липня.

Набере закон чинності із 1 січня 2026 року. Військову підготовку проходитимуть студенти після професійно-психологічного відбору і які будуть придатними до служби за станом здоров’я.

Стосуватиметься це студентів, які навчаються як у державних, так і приватних закладах освіти.

До 2006 року офіцерська підготовка для студентів-медиків і фармацевтів була обов’язковою, потім її зробили добровільною.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що рішення відновити обов'язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів спричинене браком офіцерів запасу медичної служби, яких можуть залучати до виконання завдань під час воєнного стану.

Нагадаємо, із вересня 2025 року у вишах почнуть викладати базову загальновійськову підготовку.