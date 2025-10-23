Застудилися? Допоможе ківі — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Якщо з’явилися ознаки застуди і сильний кашель: змішайте шматочки ківі, ложечку меду, трохи меленої кориці. З'їжте перед сном.

Навіть найменший ківі здатний принести організму велику користь. Адже в одному фрукті міститься добова доза вітаміну С — головного захисту від застуди.

Також ківі багатий й іншими корисними речовинами: вітамінами А, В, РР, Е, В9 (фолієва кислота), залізом, магнієм, йодом тощо.

Фахівці рекомендують вживати ківі разом зі шкіркою, оскільки в ній містяться важливі для здоров’я антиоксиданти.