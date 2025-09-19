ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Один авокадо в день покращує якість сну

Вчені провідних університетів США встановили, що вживання одного авокадо на день може покращити якість сну

Учасників дослідження випадково розділили на дві групи: одна їла по одному авокадо на день, інша споживала цей продукт не частіше двох разів на місяць. При цьому загалом режим харчування піддослідних протягом шести місяців не змінювався.

Протягом усього експерименту вчені фіксували рівень фізичної активності, нікотинове навантаження, сон, масу тіла, артеріальний тиск, рівень ліпідів та глюкози у крові в учасників. У тих, хто їв авокадо щодня, відбулися покращення за низкою параметрів: знизився рівень загального холестерину та ЛПНГ та підвищилася якість сну.

За словами дослідників, позитивний ефект може бути пов’язаний із вмістом в авокадо низки корисних нутрієнтів. В одній порції продукту (приблизно 1/3 плода середнього розміру) міститься 13 мг триптофану. Він є попередником мелатоніну, гормону, що регулює сон. Також авокадо багатий на фолієву кислоту, яка додатково стимулює вироблення «гормону сну».

Третина порції авокадо також містить 15 мг магнію (близько 4% добової норми), необхідного для розслаблення м’язів та нервової системи.

Крім того, плід є добрим джерелом розчинної клітковини, яка допомагає блокувати всмоктування холестерину в кишечнику. Також в одній порції є близько п’яти г мононенасичених жирів, які сприяють зниженню рівня ЛПНГ, захищаючи від серцевих захворювань та інсульту.

Автор: Мирослава Українська
Теги: авокадо поради по здоров'ю
