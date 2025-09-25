Як вивести мокротиння з легень: народні рецепти

Для того щоб приготувати цей народний засіб вам знадобляться такі продукти: свіжий рідкий мед — п’ятдесят грам, ріпчаста цибуля — півкілограма, очищена вода — один літр, цукровий пісок — півкілограма. Очистіть і подрібніть цибулю, після чого налийте очищену воду в каструлю і додайте в неї цукор і цибулю. Кип’ятіть суміш на повільному вогні близько трьох годин, а потім трохи остудіть, відставивши з плити і додайте мед. Перелийте відвар в ємність з кришкою, яка щільно закривається (пляшку або банку). Приймайте засіб по п’ять — шість столових ложок на добу після прийому їжі.
Приготуйте такі інгредієнти: стиглі банани — два, цукровий пісок — п’ятдесят грам, очищена вода — один стакан. Необхідно закип’ятити воду, додати в неї цукор, а потім ємність зняти з плити і додати в приготовлений цукровий сироп протерті через дрібну тертку банани. Все ретельно перемішайте і вживайте з чаєм.
Вам потрібно приготувати одну чорну редьку і дві столові ложки рідкого меду. Зріжте у редьки точку росту і виріжте в ній невелике поглиблення (не більше, ніж на одну третину маси плоду). Тепер покладіть мед у вирізане поглиблення. Потім необхідно обережно опустити редьку хвостиком вниз у склянку з холодною очищеною водою. Дайте редьці настоятися воді близько п’яти годин, після чого випийте отриманий настій і знову покладіть в редьку нову порцію меду.
Складіть у каструлю такі продукти: одне середнє яблуко, один літр очищеної води, одну середню картопляну бульбу і одну головку ріпчастої цибулі. Поставте каструлю на повільний вогонь і варіть, поки не залишиться половини рівня води. Поїть цим відваром дитину тричі на день по одній чайній ложечці перед їжею.
Залийте літром гарячої очищеної води дві столові ложки одну з таких трав: чебрець, материнка, подорожник, оман, термопсис, корінь солодки. Дайте напою настоятися дві години, після чого пийте його тричі на день по склянці перед прийомом їжі.
