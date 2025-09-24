Риба з ферми чи з ріки: яка корисніша?

Існує думка, що фермерська риба містить менше омеги-3, ніж дика. Це неправда

Дослідження показують, що за дотримання вимог до якості рибництва, склад фермерської риби за співвідношенням багатьох нутрієнтів не поступається дикій: у ній так само багато омеги-3, білка та мінералів.

Наприклад, рекордсмен за вмістом омеги-3 — атлантичний лосось, вирощений саме на фермі. У ньому міститься 1,8 г омеги-3 на 85 г приготованої риби. Дикий лосось містить 1,7 г на ту саму порцію.

Це пояснюється тим, що в неволі рибі не потрібно шукати їжу, вона менше рухається і стає жирнішою. Більше жиру — більше омеги-3. Таким чином, риба, вирощена сумлінними виробниками, за користю не поступається дикій.