Ложка оливкової олії натщесерце врятує від багатьох проблем

Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
ГО "Захист держави"
Разом будуємо сильну державу
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Ложка оливкової олії натщесерце врятує від багатьох проблем

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 108

Якщо ви почнете пити по ложці оливкової олії натщесерце, ваше самопочуття швидко покращиться

Оливкова олія — справжнє джерело здорових жирів і поживних речовин, необхідних для нашого здоров’я. Дослідження показують, що оливкова олія захищає клітини від змін, які можуть призвести до раку.

Вона допомагає роботі товстої кишки — це відмінний засіб для людей, які страждають від закрепів.

Оливкова олія корисна для шкіри, волосся, нігтів і кісток. Вона очищає печінку. Якщо ви п'єте оливкову олію натщесерце, то можете бути впевнені, що всі внутрішні органи працюють нормально.

Зокрема, оливкова олія корисна для печінки, оскільки воно стимулює її детоксикацію. Для кращого результату, змішайте 2 столові ложки оливкової олії з однією чвертю лимонного соку і випивайте вранці натщесерце.

Оливкова олія допоможе скинути вагу. Вона містить велику кількість жиру омега-3, тобто саме ті корисні жири, які надають ситості.

Вона  зміцнює імунну систему, захищає серце від хвороб, зменшує запалення в організмі, контролює рівень глюкози в крові. Цей ефект корисний людям, що страждають діабетом.

Завдяки своєму складу оливкова олія холодного віджиму захищає мозок від серйозних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, знижує ризик депресії і покращує пам’ять.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: олія поради по здоров'ю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх