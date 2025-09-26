Ложка оливкової олії натщесерце врятує від багатьох проблем

Якщо ви почнете пити по ложці оливкової олії натщесерце, ваше самопочуття швидко покращиться

Оливкова олія — справжнє джерело здорових жирів і поживних речовин, необхідних для нашого здоров’я. Дослідження показують, що оливкова олія захищає клітини від змін, які можуть призвести до раку.

Вона допомагає роботі товстої кишки — це відмінний засіб для людей, які страждають від закрепів.

Оливкова олія корисна для шкіри, волосся, нігтів і кісток. Вона очищає печінку. Якщо ви п'єте оливкову олію натщесерце, то можете бути впевнені, що всі внутрішні органи працюють нормально.

Зокрема, оливкова олія корисна для печінки, оскільки воно стимулює її детоксикацію. Для кращого результату, змішайте 2 столові ложки оливкової олії з однією чвертю лимонного соку і випивайте вранці натщесерце.

Оливкова олія допоможе скинути вагу. Вона містить велику кількість жиру омега-3, тобто саме ті корисні жири, які надають ситості.

Вона зміцнює імунну систему, захищає серце від хвороб, зменшує запалення в організмі, контролює рівень глюкози в крові. Цей ефект корисний людям, що страждають діабетом.

Завдяки своєму складу оливкова олія холодного віджиму захищає мозок від серйозних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, знижує ризик депресії і покращує пам’ять.