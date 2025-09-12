Олена Шуляк
Для дому і сім'ї

Лагідна українізація: про кохання українською

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 79

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Відноситися, ставитися, належати, стосуватися

В українській мові дієслово «відноситися» означає тільки «переміщатися» або «перебувати в певній відповідності, співвідношенні з чимось» (у математиці, фізиці, лінгвістиці тощо). Для інших випадків є інші дієслова: ставитися, належати, стосуватися, обходити, припадати тощо.

Ставитися (рос. относиться) — виявляти певне ставлення до когось, до чогось: ставитися з повагою, ставитися з презирством, вороже ставитися. Крім того, інколи можна взагалі підібрати ще влучніший варіант: легковажно ставитися — легковажити, шанобливо ставитися — шанувати, несправедливо ставитися — кривдити тощо.

Належати (рос. относиться, принадлежать) — входити до певного кола, групи, категорії людей, до якогось класифікаційного розряду, періоду, часу: пшениця належить до родини злакових, питання належить до національної безпеки. Залежно від контексту використовують також дієслово «припадає»: розквіт її слави припадає на початок століття.

Стосуватися (рос. касаться, относиться к кому-то) — мати стосунок до когось, чогось: наказ директора стосується всіх, моє життя нікого не стосується. Коли ж ідеться про байдужість або демонстративну незацікавленість особи до дії іншої особи чи якоїсь обставини, використовують вислів «не обходить»: його поведінка мене не обходить.

Про кохання українською

Кохання, почуття, поцілунки бувають пристрасними, палкими, спраглими (а не «страсними»).

Коли вам хтось подобається, пускайте бісики, підбивайте клинці, смаліть халявки, стеліть містки, топчіть стежку… Тобто кокетуйте, залицяйтеся, загравайте!

Осві́дчуватися — зізнаватися в коханні; просити в жінки / чоловіка згоди стати дружиною / чоловіком. Крім того, можна попросити руки.

Коли освідчуватиметеся, скажіть «Я тебе кохаю!», бо люблять маму, Україну й борщ. Цінуймо те, що українська дає змогу чітко висловити почуття.

Для освідчення вам знадобиться гарна обручка (а не «обручальне кольцо»). Ще можна подарувати квіти, солодощі або смаколики (а не «вкусняшки»).

Після заручин або змовин (а не «помолвки») ви станете нареченими («женіх і нєвєста» — суржик).

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація говоримо правильно
