Лазання класична з м'ясом - смачна вечеря для всієї родини
Сьогодні, 17:00
Секрет соковитої лазанні - в правильному соусі
Складові:
М'ясний фарш - 600 г
Соус болоньєзе - 600 г
Вершкове масло - 60 г
Борошно пшеничне - 2½ ст.. л.
Оливкова олія - 2 ст.л.
Молоко - 750 мл
Готові сухі листи лазаньї - 10 штук
Твердий сир - 500 г
- У сотейник покласти вершкове масло і 2 ложки рослинної олії, розтопити. Поступово додавати борошно і розмішувати так, щоб не залишалося грудочок.
- Коли все борошно вмішане, влити молоко. Зменшити вогонь і тримати до потрібної консистенції: не рідкої, але й не надто густої. Важливо постійно помішувати соус, щоб він не пригорів. Консистенція нежирної сметани.
- На сковороді розжарити оливкову олію. Додати м'ясний фарш (краще свинина+телятина). Смажити до напівготовності. Влити в нього соус болоньезе, посолити і поперчити до смаку.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Форму змастити вершковим маслом. На дно вилити трохи соусу бешамель, трохи, тільки щоб покрити дно.
- Викласти пласти (не варені). На пласти викласти фарш (не шкодуємо!), на фарш - натертий сир. На сир – соус бешамель. Соусу потрібно викладати стільки, скільки необхідно, на ваш погляд, щоб лазіння вийшла соковитою. Поверх соусу викласти сухі листи лазаньї. Повторити процедуру.
- Останній шар листів промазати соусом бешамель та зверху щедро засипати сиром. Дати постояти хвилин 7-10. Поставити у духовку. Пекти 30 хвилин.
