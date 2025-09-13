Олена Шуляк
Для дому і сім'ї, Рецепти

Лазання класична з м'ясом - смачна вечеря для всієї родини

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 162

Секрет соковитої лазанні - в правильному соусі

Складові:

М'ясний фарш - 600 г

Соус болоньєзе - 600 г

Вершкове масло - 60 г

Борошно пшеничне - 2½ ст.. л.

Оливкова олія - 2 ст.л.

Молоко - 750 мл

Готові сухі листи лазаньї - 10 штук

Твердий сир - 500 г

  • У сотейник покласти вершкове масло і 2 ложки рослинної олії, розтопити. Поступово додавати борошно і розмішувати так, щоб не залишалося грудочок.
  • Коли все борошно вмішане, влити молоко. Зменшити вогонь і тримати до потрібної консистенції: не рідкої, але й не надто густої. Важливо постійно помішувати соус, щоб він не пригорів. Консистенція нежирної сметани.
  • На сковороді розжарити оливкову олію. Додати м'ясний фарш (краще свинина+телятина). Смажити до напівготовності. Влити в нього соус болоньезе, посолити і поперчити до смаку.
  • Духовку розігріти до 180 градусів. Форму змастити вершковим маслом. На дно вилити трохи соусу бешамель, трохи, тільки щоб покрити дно.
  • Викласти пласти (не варені). На пласти викласти фарш (не шкодуємо!), на фарш - натертий сир. На сир – соус бешамель. Соусу потрібно викладати стільки, скільки необхідно, на ваш погляд, щоб лазіння вийшла соковитою. Поверх соусу викласти сухі листи лазаньї. Повторити процедуру.
  • Останній шар листів промазати соусом бешамель та зверху щедро засипати сиром. Дати постояти хвилин 7-10. Поставити у духовку. Пекти 30 хвилин.
Автор: Мирослава Українська
