Баклажани ацецилі з копченою куркою — пікантний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04

Смачний і поживний салат із баклажанів та курки можна приготувати вдома всього за годину

Складові: копчене куряче філе — 220 г

солодкий перець — 1 шт.

баклажани — 320 г

волоські горіхи — 60 г

кінза — 1 пучок

рослинна олія — 50 мл

ріпчаста цибуля — 1 головка

червона консервована квасоля — 40 г

сіль та чорний мелений перець — за смаком Приготування: Баклажани змастіть олією, проколіть у кількох місцях вилкою й викладіть на деко. Додайте туди ж змащений болгарський перець. Запікайте при 180°С: перець — 15 хвилин, баклажани — ще 20–30 хвилин. У перцю зніміть шкірку та насіння, м’якоть наріжте тонкою соломкою. Баклажани очистіть і наріжте соломкою або розберіть руками на волокна. Такою ж соломкою наріжте копчену курку та цибулю (цибулю бажано замаринувати з часником і спеціями). Горіхи подрібніть ножем. Змішайте баклажани, перець, горіхи, цибулю, квасолю та куряче філе. Додайте трохи олії та перемішайте. Перед подачею посипте подрібненою кінзою.

