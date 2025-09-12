Олена Шуляк
Для дому і сім'ї, Рецепти

Баклажани ацецилі з копченою куркою — пікантний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04

Смачний і поживний салат із баклажанів та курки можна приготувати вдома всього за годину

Складові:

  • копчене куряче філе — 220 г
  • солодкий перець — 1 шт.
  • баклажани — 320 г
  • волоські горіхи — 60 г
  • кінза — 1 пучок
  • рослинна олія — 50 мл
  • ріпчаста цибуля — 1 головка
  • червона консервована квасоля — 40 г
  • сіль та чорний мелений перець — за смаком

Приготування:

  1. Баклажани змастіть олією, проколіть у кількох місцях вилкою й викладіть на деко. Додайте туди ж змащений болгарський перець. Запікайте при 180°С: перець — 15 хвилин, баклажани — ще 20–30 хвилин.
  2. У перцю зніміть шкірку та насіння, м’якоть наріжте тонкою соломкою.
  3. Баклажани очистіть і наріжте соломкою або розберіть руками на волокна.
  4. Такою ж соломкою наріжте копчену курку та цибулю (цибулю бажано замаринувати з часником і спеціями).
  5. Горіхи подрібніть ножем.
  6. Змішайте баклажани, перець, горіхи, цибулю, квасолю та куряче філе. Додайте трохи олії та перемішайте.
  7. Перед подачею посипте подрібненою кінзою.
Автор: Мирослава Українська
Теги: баклажани рецепти
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

