Баклажани ацецилі з копченою куркою — пікантний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:04
Переглядів: 145
Смачний і поживний салат із баклажанів та курки можна приготувати вдома всього за годину
Складові:
- копчене куряче філе — 220 г
- солодкий перець — 1 шт.
- баклажани — 320 г
- волоські горіхи — 60 г
- кінза — 1 пучок
- рослинна олія — 50 мл
- ріпчаста цибуля — 1 головка
- червона консервована квасоля — 40 г
- сіль та чорний мелений перець — за смаком
Приготування:
- Баклажани змастіть олією, проколіть у кількох місцях вилкою й викладіть на деко. Додайте туди ж змащений болгарський перець. Запікайте при 180°С: перець — 15 хвилин, баклажани — ще 20–30 хвилин.
- У перцю зніміть шкірку та насіння, м’якоть наріжте тонкою соломкою.
- Баклажани очистіть і наріжте соломкою або розберіть руками на волокна.
- Такою ж соломкою наріжте копчену курку та цибулю (цибулю бажано замаринувати з часником і спеціями).
- Горіхи подрібніть ножем.
- Змішайте баклажани, перець, горіхи, цибулю, квасолю та куряче філе. Додайте трохи олії та перемішайте.
- Перед подачею посипте подрібненою кінзою.
