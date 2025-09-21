Щоби дзеркала сяяли — перевірені способи від газети «Для дому і сім'ї»

З часом дзеркала тьмяніють через плями та пил. Освіжити їх допоможуть прості засоби: чай, оцет, лимон і навіть стара газета. Як безпечно повернути блиск та уникнути подряпин — читайте в нашій добірці порад

Дзеркала допомагають не лише бачити своє відображення, а й створюють відчуття простору та світла в оселі. Та з часом на них з’являються розводи, плями від води чи пилюка, і блиск зникає. Освіжити вигляд дзеркал можна простими способами, використовуючи доступні засоби.

Чайний секрет

Заваріть міцний чорний чай, остудіть його та змочіть у ньому м’яку тканину. Протріть поверхню дзеркала, а потім витріть сухою серветкою. Чай чудово знімає наліт і повертає блиск.

Вода з оцтом

Змішайте у пляшці з розпилювачем воду та оцет у співвідношенні 2:1. Розпиліть розчин на дзеркало і витріть мікрофібровою ганчіркою. Такий спосіб швидко прибирає жирні плями та залишає поверхню сяючою.

Газетний метод

Замість ганчірки використайте звичайну газету. Вона не залишає ворсинок і добре полірує скло. Старий «бабусин» спосіб досі працює бездоганно.

Лимонна свіжість

Сік лимона, розведений водою, не лише очистить дзеркало, а й наповнить кімнату приємним ароматом. Це натуральний і безпечний варіант для дому з дітьми чи тваринами.

Маленькі хитрощі

Щоб уникати розводів, не протирайте дзеркало круговими рухами, краще рухайтеся зверху вниз. Не використовуйте абразивні губки, бо вони можуть подряпати поверхню. Для щоденного догляду достатньо сухої мікрофібрової серветки.