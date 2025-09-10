Що робити з малиною та смородиною після збирання врожаю
Сьогодні, 12:31
Урожай зібрали — настав час подбати про здоров'я кущів малини й смородини
Для малини важливі:
- обрізка: прибираємо гілки, що відплодоносили, під самий корінець, слабку поросль теж не шкодуємо.
- підгодівля: зола (склянка на кущ) та суперфосфат з калієм — ягідники скажуть спасибі
- мульча: вкриваємо ґрунт сіном чи соломою — і бур'янам не прорости, і корінням тепло
- захист: якщо малина хворіла — лікуємо спеціальними препаратами.
Для смородини важливі:
- обрізка: прибираємо старі, хворі та криві гілки, проріджуємо загущені місця
- підживлення: суперфосфат, сульфат калію та зола — все розведемо у відрі води та поллємо
- полив: не забуваємо про воду, особливо якщо літо спекотне
- обробка: від хвороб та шкідників – обов'язково.
Не забудьте пропушити землю навколо кущів — нехай коріння дихає!
