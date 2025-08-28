Календар рибалки на вересень

Настала осінь, але теплі дні все ще радують рибалок. З приходом похолодання риба воліє відпливати на глибину. У вересні добре рибалити з човна, щоб можна було робити далекі закидання

Щука та окунь чудово клюють на живця та блешню. Окунь непогано виводиться і на черв’яка. Жерех у вересні ловиться виключно на живця. Закінчується клювання сома, язя та ляща. Непоганий улов плотви можна отримати у вересні. Добре клює ялець, йорж та піскар. За допомогою жаби можна вивудити миня. Відмінний кльов — 10, 11, 24-29 вересня

Хороший кльов — 1, 2, 12-14, 23, 30 вересня

Слабкий кльов — 3, 4, 9, 15-18 вересня

Поганий кльов — 5-8, 19-22 веересня.

