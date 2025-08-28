Календар рибалки на вересень

Настала осінь, але теплі дні все ще радують рибалок. З приходом похолодання риба воліє відпливати на глибину. У вересні добре рибалити з човна, щоб можна було робити далекі закидання
Щука та окунь чудово клюють на живця та блешню. Окунь непогано виводиться і на черв’яка. Жерех у вересні ловиться виключно на живця. Закінчується клювання сома, язя та ляща. Непоганий улов плотви можна отримати у вересні. Добре клює ялець, йорж та піскар. За допомогою жаби можна вивудити миня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.