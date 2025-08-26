Посівний календар на вересень: що робимо на городі в перший місяць осені

На початку осені найбільш сприятливим для посіву та пересадки культур буде період з 23 до 30 вересня. У ці дні можна працювати на городі, в саду і квітнику

Також у вересні будуть дні, коли краще утриматися від роботи на грядках — 6-8 та 21-22 числа. У ці дати краще нічого не сіяти й не пересаджувати — рослини можуть погано прийнятися.

Вересень підходить для посадки часнику та посіву зелені (шпинат, щавель, кріп) — найкраще робити це з 23 вересня.

З 10 до 20 вересня можна перекопати грядки, внести перегній або компост. Також це гарний час для посіву сидератів (гірчиця, фацелія, люпин, овес, ріпак).

Вересень — час для збору врожаю капусти, моркви, буряків, гарбузів, пізніх сортів помідорів, а також яблук, груш, слив. Краще збирати коренеплоди та фрукти у дні спадного Місяця — з 9-го до 18-го числа.

З 23 вересня чудовий період висадки яблунь, груш, слив, смородини, аґрусу. Молодий Місяць сприятиме укоріненню і розвитку кореневої системи.

З 10 до 18 вересня варто зробити легке санітарне обрізання дерев і кущів, видаліть хворі або сухі гілки. 13 і 14 вересня — найкращий час для омолодження ягідників.

Щодо квітів, з 24 до 30 вересня можна садити тюльпани, нарциси, гіацинти. Півонії, іриси, лілії, хости діліть і пересаджуйте в дні спадного Місяця (9–11 вересня). У сухі дні з 11-го до 18-го числа збирайте насіння однорічних квітів — чорнобривців, космей, айстр.