Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

10 сигналів, що ваше тіло потребує негайної детоксикації

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Попри те, що наші тіло постійно самостійно очищується, інколи воно сигналізує що потрібна додаткова допомога

Збільшення ваги

Можливо, винні токсичні перевантаження. Багато токсинів є ліпофільними, що вказує на те, що вони зберігаються в жирових відкладеннях. Ліпофільні токсини містять пестициди та діоксини, які змушують тіло виробляти більше жирових клітин, щоб зберігати в ньому більше токсинів. Тобто схуднення практично неможливе, поки не позбудетеся токсинів в організмі.

Постійна втома

Коли ваше тіло має надлишкову кількість токсинів, воно створює багато стресу для ваших надниркових залоз. Тривале токсичне навантаження може призвести до виснаження наднирників, що змушує вас відчувати себе виснаженими і сонними. Крім того, деякі токсини, такі як кофеїн, можуть негативно вплинути на функції надниркових залоз, змушуючи ваше тіло залишатися в стані бойової готовності, намагаючись вимити токсини.

Безсоння

Якщо ви відчуваєте, що ваше тіло постійно в стресі, можливо, існує дисбаланс у рівнях кортизолу. Кортизол є гормоном, який організм звільняє (особливо вечорами) для зняття стресу. Рівень кортизолу у здорових людей високий вранці і падає протягом дня.

Коли існує дисбаланс кортизолу, його рівень ввечері підвищується. Тоді тривале безсоння викликає серйозні проблеми зі здоров’ям, такі як серцеві захворювання.

Порушення мислення

Якщо ви постійно відволікаєтеся протягом дня, то причиною може бути високий рівень токсинів. Як аспартам, так і MSG здатні вбивати клітини мозку. MSG зазвичай присутній у оброблених продуктах та м’ясі, а аспартам — у безалкогольних напоях, жуйці та зубній пасті.

Незрозумілий головний біль

Якщо ви постійно страждаєте від незрозумілих головних болів, це може бути ознакою того, що рівень токсичності вищий, ніж звичайно. Токсини можуть викликати стійкі головні болі після вживання продуктів, що містять їх. Однак існують додаткові токсини, які можуть призвести до головних болів, так і як харчові барвники, консерванти та важкі метали.

Перепади настрою

Якщо ви відчуваєте перепади настрою протягом дня, це є ознакою того, що у вашому тілі є гормональний дисбаланс. Токсини, такі як ксеноестрогени, викликають гормональний дисбаланс. Ксеноестрогени зазвичай зустрічаються в промислових сполуках, таких як фталати, BPA і PCB. Уникнення використання пластику, особливо на кухні, може зменшити рівень ксеноестрогенів в організмі.

Неприємний запах тіла

Якщо ви постійно відчуваєте неприємний запах з рота, погано пахнуть гази і стілець, це може бути ознакою того, що печінка і товста кишка намагаються справитися з сильним токсичним навантаженням. Спробуйте приймати розторопшу, оливкову олію і лимонний сік, щоб ефективно детоксикувати печінку.

Закреп

Дуже важливо щодня видаляти відходи з наших організму. Якщо ви відчуваєте, що не маєте дефекації кожен день через відсутність антиоксидантів у вашому раціоні, то токсини всмоктуються в кров і починають накопичуватися. Вживання великої кількості води разом з раціоном, багатим антиоксидантами і клітковиною, може усунути закреп і запобігти всмоктуванню токсинів у кров.

Болі у м’язах

Токсини мають здатність стимулювати рецептори болю, розташовані в м’язах, що призводить до м’язових спазмів і судом. Токсини, як правило, негайно впливають на м’язи, оскільки вони зазвичай надходять з їжею, яку ви їсте протягом дня. Якщо ви відчували незрозумілі м’язові спазми, запишіть, коли це сталося, і що ви їли протягом дня, щоб дізнатися, які продукти можуть бути причиною.

Шкірні реакції

Печінка відповідальна за видалення більшості токсинів з організму. Коли організм перевантажений токсинами, печінка не може справитися зі своєю роботою, а інші органи намагаються вимити ці токсини через шкіру. Коли шкіра намагається вивільнити токсини з організму, вона погано реагує на процес, оскільки сприймає їх як отруту. Це призводить до акне, шкірних висипань, екземи та фурункулів.

Якщо ви вважаєте, що ваш організм має високий вміст токсинів, і ви відчуваєте будь-який з вищезазначених симптомів, важливо спробувати детоксикуючу дієту для того, щоб вивести їх із організму. Дієта з великою кількістю овочів і фруктів, багатих антиоксидантами, дійсно може допомогти вашому тілу і самопочуттю.

Пам’ятайте, що потрібно пити багато води і регулярно тренуватися.

Автор: Мирослава Українська
Теги: поради по здоров'ю
