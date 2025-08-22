Аджика з помідорів та горіхів

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Простий рецепт ароматної аджики з томатів, перцю та волоських горіхів — без оцту

Ця аджика має насичений смак завдяки поєднанню соковитих помідорів, перцю, спецій і горіхів. Вона добре зберігається взимку, а ще ідеально смакує до м’яса, овочів або просто з хлібом. Складові: помідори — 3 кг

перець чилі — 2 шт.

болгарський перець — 500 г

волоські горіхи — 500 г

часник — 300 г

чорний мелений перець — 2 ст. ложки

цукор — 2 ст. ложки

сіль — 1 ст. ложка

зелень (кінза, петрушка) — за смаком

зерна коріандру та хмелі-сунелі — за смаком Приготування: Помідори наріжте довільно й пропустіть через м’ясорубку. Отриманий томатний сік вилийте в каструлю, доведіть до кипіння й варіть 1 годину на повільному вогні. Очистіть перець від насіння, подрібніть його м’ясорубкою. Волоські горіхи змеліть блендером або в ступці. Змішайте спеції, перетріть зерна коріандру й хмелі-сунелі в ступці. Додайте в каструлю спеції, сіль, цукор і дрібно нарізану зелень. Продовжуйте варити ще годину. За 30 хвилин до завершення додайте подрібнений часник. Готову аджику гарячою розкладіть у стерилізовані банки, закрийте стерильними кришками. Порада:

Аджику можна зберігати в коморі чи підвалі. Вона чудово смакує як соус до шашлику, смаженого м’яса чи печених овочів.

Поділитись новиною



