Рецепти

Аджика з помідорів та горіхів

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Простий рецепт ароматної аджики з томатів, перцю та волоських горіхів — без оцту

Ця аджика має насичений смак завдяки поєднанню соковитих помідорів, перцю, спецій і горіхів. Вона добре зберігається взимку, а ще ідеально смакує до м’яса, овочів або просто з хлібом.

Складові:

  • помідори — 3 кг
  • перець чилі — 2 шт.
  • болгарський перець — 500 г
  • волоські горіхи — 500 г
  • часник — 300 г
  • чорний мелений перець — 2 ст. ложки
  • цукор — 2 ст. ложки
  • сіль — 1 ст. ложка
  • зелень (кінза, петрушка) — за смаком
  • зерна коріандру та хмелі-сунелі — за смаком

Приготування:

  1. Помідори наріжте довільно й пропустіть через м’ясорубку. Отриманий томатний сік вилийте в каструлю, доведіть до кипіння й варіть 1 годину на повільному вогні.
  2. Очистіть перець від насіння, подрібніть його м’ясорубкою. Волоські горіхи змеліть блендером або в ступці.
  3. Змішайте спеції, перетріть зерна коріандру й хмелі-сунелі в ступці. Додайте в каструлю спеції, сіль, цукор і дрібно нарізану зелень.
  4. Продовжуйте варити ще годину. За 30 хвилин до завершення додайте подрібнений часник.
  5. Готову аджику гарячою розкладіть у стерилізовані банки, закрийте стерильними кришками.

Порада:
Аджику можна зберігати в коморі чи підвалі. Вона чудово смакує як соус до шашлику, смаженого м’яса чи печених овочів.

Автор: Мирослава Українська
рецепти
