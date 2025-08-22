Аджика з помідорів та горіхів
Простий рецепт ароматної аджики з томатів, перцю та волоських горіхів — без оцту
Ця аджика має насичений смак завдяки поєднанню соковитих помідорів, перцю, спецій і горіхів. Вона добре зберігається взимку, а ще ідеально смакує до м’яса, овочів або просто з хлібом.
Складові:
- помідори — 3 кг
- перець чилі — 2 шт.
- болгарський перець — 500 г
- волоські горіхи — 500 г
- часник — 300 г
- чорний мелений перець — 2 ст. ложки
- цукор — 2 ст. ложки
- сіль — 1 ст. ложка
- зелень (кінза, петрушка) — за смаком
- зерна коріандру та хмелі-сунелі — за смаком
Приготування:
- Помідори наріжте довільно й пропустіть через м’ясорубку. Отриманий томатний сік вилийте в каструлю, доведіть до кипіння й варіть 1 годину на повільному вогні.
- Очистіть перець від насіння, подрібніть його м’ясорубкою. Волоські горіхи змеліть блендером або в ступці.
- Змішайте спеції, перетріть зерна коріандру й хмелі-сунелі в ступці. Додайте в каструлю спеції, сіль, цукор і дрібно нарізану зелень.
- Продовжуйте варити ще годину. За 30 хвилин до завершення додайте подрібнений часник.
- Готову аджику гарячою розкладіть у стерилізовані банки, закрийте стерильними кришками.
Порада:
Аджику можна зберігати в коморі чи підвалі. Вона чудово смакує як соус до шашлику, смаженого м’яса чи печених овочів.
